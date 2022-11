In september kondigde Mohamed Ihattaren verloving aan, nu is hij weer vrijgezel

De VAR spreekt recht in Enschede: ijskoude IJslander Willumsson bezorgt GA Eagles punt bij FC Twente

Soms zit-ie mee, soms zit-ie tegen: de VAR. Tijdens FC Twente-Go Ahead Eagles besliste de hulparbiter in de Zeister bossen in het voor- en nadeel van beide ploegen. Het duel in Enschede eindigde in 1-1 en voor beide goals was interventie van buitenaf nodig. ,,Tja, dat is het moderne voetbal, het hoort erbij.”

6 november