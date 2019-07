In Volendam is de geest van Cruijff nooit ver weg

Gesprekken lopen Van ‘t Schip kan bondscoach van Grieken­land worden

20 juli John van ‘t Schip (55) is in gesprek met de Griekse bond om bondscoach van het nationale team te worden. Het zou voor Van ‘t Schip weer de eerste trainersklus kunnen worden sinds hij in december 2018 werd ontslagen bij PEC Zwolle na slechte resultaten.