Indrukwekkende comeback helpt AZ aan overtuigende zege op Willem II

SamenvattingAZ heeft zondagavond een klinkende 5-3 overwinning geboekt op Willem II. Na 37 minuten stonden de Tilburgers nog met 0-2 voor in Alkmaar, maar die achterstand werd op overtuigende wijze omgebogen in een overwinning door de ploeg van trainer Pascal Jansen.

Net zoals midweeks in het bekerduel met Vitesse straalde Willem II ook in Alkmaar in de openingsfase energie uit. En dit keer had de ploeg van Adrie Koster - met Kwasi Wriedt én Vangelis Pavlidis voor het eerst samen in de basis - eens een gelukje. Na een corner van Mike Trésor tikte Zakaria Aboukhlal - voormalig jeugdspeler van Willem II - onbedoeld de bal achter zijn eigen keeper: 0-1. En dan kregen de Tilburgers ook nog een penalty in de schoot geworpen toen Calvin Stengs na een corner hands maakte. Arbiter Higler zag het niet, de VAR greep in. Trésor pakte het cadeautje vanaf elf meter uit: 0-2.

Voor rust nog gelijk

Maar nog voor rust verspeelde Willem II z’n voorsprong. Bij een vrije trap van Teun Koopmeiners week het muurtje van de Tricolores uiteen - Görkem Saglam stapte opzij - en de bal ging als een streep in het doel: 1-2. En even liet Pavlidis zijn directe tegenstander Koopmeiners iets te veel ruimte bij een corner: 2-2. Aboukhlal had nog meer zout in de wonde kunnen strooien, maar schoot in kansrijke situatie naast.

Erop en erover

Vroeg in de tweede helft viel de derde Alkmaarse treffer alsnog. Calvin Stengs zette eerst Sebastian Holmén op het verkeerde been en knalde vervolgens droog raak: 3-2. Willem II spartelde nog wel wat tegen, maar kreeg nauwelijks kansen. De thuisploeg rook meer bloed en zette aan. Dat leverde een doelpunt op van Fredrik Midtsjø nadat hij te veel ruimte had gekregen van Saglam. De Zweed schoot fraai, hard en diagonaal binnen: 4-2.

De malaise was compleet in het Tilburgse kamp toen Derrick Köhn even later Midtsjø omver liep in het strafschopgebied. Penalty AZ; Koopmeiners gunde Karlsson ook een doelpuntje: 5-2. En toen waren er nog meer dan twintig minuten te spelen… Nog meer schade bleef echter uit voor Willem II. Invaller Nunnely deed vlak voor tijd zelfs nog wat terug: 5-3.

AZ blijft na de overwinning zevende, met zes punten minder dan nummer drie Vitesse. Met acht punten uit dertien competitieduels en alleen nog een thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma voor de winterstop, dreigt een donkere kerst voor Willem II, dat na het reces alle zeilen zal moeten bijzetten om weg te komen uit de onderste regionen. De ploeg van trainer Adrie Koster staat zestiende.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.