Inhaalrace voor Nederlands elftal start in Hamburg

Door Maarten Wijffels



Oranje trainde gisteravond een uur in het stadion van Hamburger SV. Keken de spelers omhoog naar de tribunes, dan zagen ze daar een spandoek hangen met kort en krachtig de Duitse missie verwoord. ‘Von Hamburg über München bis nach London’, stond er op het laken. Ofwel: van Hamburg via EK-speelstad München tot in Londen, waar in 2020 de finale zal zijn.



Het zet meteen de toon voor de kraker van vanavond. Duitsland kan in Hamburg bij een zege de EK-tickets al bijna boeken. Oranje is zover nog lang niet. Bondscoach ­Ronald Koeman en zijn spelers staan aan het begin van een inhaalrace. Die wordt hooguit iets makkelijker als er vanavond ten minste een punt wordt gehaald. Dan blijft Noord-Ierland, tot nog toe fier aan kop met de maximale score uit vier duels, binnen handbereik.