Initiatiefnemers BeNeLiga met UEFA in gesprek over verdeling Europese tickets

Het gaat dan zowel om het aantal startbewijzen, als ook om het aantal clubs dat naar de Champions League en naar de Europa League gaat. Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en Vitesse zijn al ruim een jaar met de Belgische clubs Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, Racing Genk en Standard Luik in gesprek over de mogelijke opzet van een BeNeLiga. Daarvoor kwamen ze vandaag in Eindhoven bij elkaar.