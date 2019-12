Interim-trainer Faber: Mes tussen de tanden en twee keer winnen

PSVInterim-trainer Ernest Faber van PSV is duidelijk over de komende week. De opvolger van de ontslagen Mark van Bommel kijkt eerst vooral naar de korte termijn. De Eindhovenaren spelen morgen in de beker tegen de amateurs van GVVV. Zaterdag wacht thuis PEC Zwolle. ,,Mes tussen de tanden, twee overwinningen.’'

Door Daniël Dwarswaard



Natuurlijk, zegt Faber, deed het hem pijn om te zien hoe PSV de laatste weken ploeterde. Ook het ontslag van Mark van Bommel raakte hem. ,,Zeker omdat het ook om een vriend gaat. Maar als de club je nodig heeft, dan doe je dat. Daarom zit ik hier nu. De situatie is vervelend. Het is geen reclame voor PSV. Na het seizoen keer ik weer terug bij de academie. Als hoofd opleiding heb ik het namelijk geweldig naar mijn zin. Daar ben ik begonnen aan een project van vijf jaar. Ik zit nu pas in het tweede seizoen. Voor die functie wordt ook geen opvolger gezocht.’'

Vraag is nu vooral: wat kan Faber op zo’n korte termijn veranderen? Hij heeft letterlijk één training met de selectie achter de rug als PSV morgen in Veenendaal tegen GVVV speelt voor de beker. ,,Ik zal wel wat accenten verleggen, maar ik ga niet ineens rigoureus dingen anders doen. De opdracht voor de eerste twee wedstrijden is duidelijk: winnen. Dan kunnen we tijdens het trainingskamp in Qatar de boel analyseren.’'

Ook of de staf nog extra ervaren hulp kan gebruiken. Faber gaat nu werken met de assistenten Ruud Hesp, Boudewijn Zenden en ook Adil Ramzi. Wat zij op korte termijn vooral willen zien: ,,Zelfvertrouwen. En spelen zoals ik zelf ook als speler was, met een goede portie agressie. We moeten veel van elkaar eisen.’'