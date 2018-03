Interim-trainer Pusic: Niet vergeten dat we veel hebben geleerd van Gertjan

Voor Pusic is het al de tweede keer dit seizoen dat hij als interim Twente leidt. ,,Het is altijd treurig als er iemand wordt weggestuurd, maar iedereen die in het voetbal werkt weet dat dit kan gebeuren als de resultaten tegenvallen. Maar elke situatie is anders, dus daarom kun je dit niet vergelijken met de vorige keer. We hebben er mee te dealen, zoals we ook te dealen hebben met alle emoties en meningen. De knop moet zo snel mogelijk om.’’