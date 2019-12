‘Interimmer’ Driessen verspreekt zich: ‘De Koning trainer VVV’

,,Hans de Koning wordt hier hoofdtrainer en ik stap weer terug in mijn oude rol”, versprak Driessen zich voor de camera van FOX Sports. Vervolgens probeerde de Limburger zijn uitspraak nog enigszins te nuanceren. ,,Ik zou onder hem kunnen werken, maar er is met meerdere kandidaten gesproken.”



VVV is op zoek naar een hoofdtrainer na het ontslag van Robert Maaskant vorige maand. Driessen was eerder dit seizoen assistent van Maurice Steijn bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij beschikt niet over het vereiste trainersdiploma om in de eredivisie als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Driessen zat zonder werk na het ontslag van Steijn, onder wie hij eerder ook al bij VVV werkte.