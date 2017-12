International Spitse verruilt FC Twente voor Noorwegen

,,Ik heb er nooit een geheim van gemaakt nog eens in een buitenlandse competitie te willen spelen", vertelt de international op de website van FC Twente. ,,Ik heb sinds negen maanden een gezin, dus daar houd ik rekening mee bij de keuzes die ik maak. Noorwegen is voor ons als een tweede thuis, mijn verloofde heeft daar haar werk en de cultuur is ons niet vreemd. Het is heel fijn om daar verder te bouwen aan onze toekomst. Ik ben blij een nieuwe stap in mijn carrière te kunnen zetten."