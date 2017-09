Interview met Van Gaal: 'de afgang in Parijs deed hem pijn'

In een eerste groot interview sinds zijn ontslag bij Manchester United spreekt Louis Van Gaal zich uit over onder meer de situatie bij Oranje en het beleid van de KNVB. Maarten Wijffels, voetbalverslaggever voor AD Sportwereld, sprak de naar eigen zeggen gestopte succescoach. ,,Het viel me op hoe betrokken hij nog is bij het voetbal en het Nederlands elftal.''