Invaller Abass helpt FC Utrecht naar laatste zestien in KNVB-beker

Seizoen 2020-2021 begint op 14 augustus

16:22 De start van het komende voetbalseizoen in de eredivisie is in het weekeinde van 15 en 16 augustus 2020. Dat is twee weken later dan dit seizoen. Voetbalbond KNVB houdt daarmee rekening met het feit dat veel fans begin augustus nog op vakantie zijn en het voor clubs een interessante periode is om bijvoorbeeld nog vriendschappelijke toernooien in het buitenland te spelen.