Invaller Aboukhlal schiet AZ in extremis langs ADO Den Haag

Voor AZ was de wedstrijd tegen ADO Den Haag een ‘tussendoorwedstrijd.’ Afgelopen woensdag won het nog van PSV in Eindhoven terwijl komende woensdag het bekerduel tegen Ajax op het programma staat. Dat AZ juist met die tussendoorwedstrijden moeite heeft dit seizoen bleek wel.



Want ook zaterdagavond was de grote vorm van AZ die de ploeg wel aan de dag kan leggen tegen teams als Napoli, Real Sociedad en PSV ver weg. De ploeg blijkt grote moeite te hebben met de weinige ruimte die minder goede tegenstanders geven. AZ is dan niet in staat om die hecht gesloten linies uit elkaar te spelen.



En met name spits Myron Boadu heeft tegenwoordig de nodige moeite om een goal te maken. Hij miste tegen ADO opgelegde kansen die vorig seizoen ongetwijfeld raak zouden zijn. In de slotfase schoot hij nog op de paal. Matig verdedigend ingrijpen stelde Michiel Kramer in staat om in de tweede helft de openingstreffer te maken. Voor ADO was dat de eerste bal die op doel werd geschoten.

Gouden wissel

Dat zei wat over de kansenverhoudingen die duidelijk in het voordeel waren van AZ. Ook met de liefst zeventien corners die het mocht nemen kwam de ploeg niet verder. De onverwachte achterstand noopte AZ-trainer Pascal Jansen tot ingrijpen. Vlak na de goal wisselde de oefenmeester liefst vier wissels. Met de inbreng van Timo Letschert, Tijjani Reijnders, Zakaria Aboukhal en Hakon Evjen nam AZ het doel van ADO nog wat meer onder vuur.

Het was invaller Aboukhal die met het nodige geluk voor de gelijkmaker mocht zorgen na een soort van mislukt schot van Fredrik Midtsjø. Hij was ook het meest attent in de slotfase toen hij raakschoot via de paal. Op weg naar de komende topduels leek AZ weer pas op de plaats te maken, maar door de goal van Aboukhlal blijft de ploeg toch in het spoor van het groepje topploegen die de eerste vier plaatsen van de ranglijst innemen.

