Invaller Ache verpest 'Avondje NAC' en bezorgt Sparta punt in Breda

De pas 19-jarige Ache kwam in het veld net nadat Rai Vloet NAC in de 52e minuut op voorsprong had gezet. De aanvaller maakte in de zeventigste minuut met het hoofd de aansluitingstreffer en bracht zes minuten voor tijd van dichtbij de stand in evenwicht.



NAC doet de laatste plaats voorlopig over aan ADO Den Haag, dat morgen thuis tegen sc Heerenveen speelt. Voor Sparta betekende het vanavond de tweede remise, na het gelijkspel vorige week tegen PEC Zwolle. De Rotterdammers staan twaalfde, NAC veertiende.



NAC was in de eerste helft sterker dan Sparta en de openingstreffer in de 42ste minuut kwam daarom ook niet geheel onverwacht. Pablo Mari scoorde na een vrije trap van Angelino. Eerst stuitte de Spanjaard met een kopbal nog op doelman Roy Kortsmit, in tweede instantie schoot hij hard in de touwen.



Ook de tweede treffer van NAC kwam voort uit een spelhervatting. Rai Vloet kopte de bal hard achter Kortsmit, nauwelijks gehinderd door Rotterdamse verdedigers. Opnieuw was Angelino de man van de assist.



Daarna ging Sparta meer initiatief nemen en kreeg kansen. Bij de derde serieuze poging was het raak voor het elftal van trainer Alex Pastoor. Ache scoorde, nadat routinier Michel Breuer een corner met het hoofd had verlengd.



Ache maakte in de slotfase ook gelijk, na een voorzet van Craig Goodwin en terug koppen van Mühren (2-2). Daarna schoot Manu Garcia voor NAC nog op de paal.