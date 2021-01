Invaller Huntelaar redt kansen missend Ajax in Enschede

Door Johan Inan



Nog geen twintig tellen nadat Erik ten Hag naar Ryan Gravenberch schreeuwt om aan de andere kant het veld te verlaten, sprint de 37-jarige Huntelaar slalommend en schreeuwend, en met de armen als een verlosser gespreid, terug naar zijn eigen helft. Teamgenoten vliegen de nestor om de nek, die een paar tellen in een wanhoopsoffensief op aangeven van Sébastien Haller de bevrijdende 1-2 in het dak van het doel ramt. Alsof dat niet genoeg was, wipt Huntelaar in misschien wel zijn laatste wedstrijd voor Ajax ook nog even de beslissende 1-3 binnen.



De nog altijd vlijmscherpe spits wordt op zijn oude dag namelijk begeerd door een andere oude liefde. Schalke ’04 heeft haar icoon benaderd om met ervaring en goals te proberen degradatie te voorkomen. Dat Huntelaar de volksclub die hij tussen 2010 en 2017 best eens de weg omhoog zou kunnen wijzen, bewees hij in die ene paar minuten die hij gisteren kreeg. Tal van teamgenoten zag hij vanaf de bank grote mogelijkheden missen om snel afstand te nemen van revelatie Twente. Aan Antony, Dusan Tadic en Quincy Promes waren ze allemaal niet besteed. Nog geen honderd tellen had Huntelaar nodig om twee keer het juiste voorbeeld te geven en Ajax op koers te houden voor een grote slag in de zware januarimaand.