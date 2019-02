Invaller Malen redt punt voor PSV: ‘Deze goal kan heel belangrijk zijn’

Het gelijkspel van PSV in Friesland betekende het derde puntenverlies van PSV in een uitwedstrijd op rij, maar toch ook weer een soort van ‘statement’, omdat de ploeg in extremis een nederlaag voorkwam. ,,Natuurlijk was het af en toe lastig vanavond, maar we hebben ook fases laten zien waarin we mentaal sterk waren. We geven bij een achterstand niet op.”

Nooit opgeven

Malen evenaarde een opmerkelijk clubrecord bij PSV. Hij kwam voor de negentiende keer in een eredivisiewedstrijd als invaller in het veld. Alleen Johan Vonlanthen (seizoen 2003-2004) kan dat navertellen. ,,Het is altijd prettig om te scoren”, zei Malen, die vorige week een keer niet inviel en even een mindere fase had. ,,Ook op die momenten moet je nooit opgeven. In het leven en ook in het voetbal heb je soms goede momenten en mindere momenten. Je moet in jezelf blijven geloven en soms ook een beetje geluk hebben. Dit is dan inderdaad de manier om te reageren.”