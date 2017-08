Invaller redt in slotseconde punt voor Heerenveen

Mihajlovic scoorde met een kopbal uit een verre uittrap van doelman Wouter van der Steen. Voor Heracles bracht Robin Pröpper het doelpunt op zijn naam. Vorig weekeinde verraste de ploeg van coach John Stegeman op eigen veld Ajax (2-1). Heerenveen wacht in de nieuwe competitie na de 3-3 in Groningen nog op de eerste zege.



Met een ongewijzigd team kwam Heracles voor de rust amper aan aanvallen toe. SC Heerenveen wist zich echter geen raad met het vele balbezit. Alleen aanvoerder Stijn Schaars was af en toe gevaarlijk. Doelman Bram Castro liet zich echter niet verrassen.



In de extra tijd van de eerste helft kwam Heracles pardoes op voorsprong. Uit een hoekschop schoot Pröpper half vallend knap in. Via verdediger Daniel Høegh verdween de bal in het Friese doel: 0-1.



Na de pauze toonde Heerenveen amper verbetering. Heracles verzuimde echter snel de marge de verdubbelen. Kristoffer Peterson, de vervanger van Brahim Darri, stuitte op doelman Van der Steen, die even later ook Paul Gladon van scoren afhield.



In het laatste halfuur was het gehaaste Heerenveen een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar met name Reza Ghoochannejhad was ongelukkig in de afronding. Dankzij de attente Mihajlovic bleef Heerenveen alsnog ongeslagen.



Heerenveen verpeste daarmee een droomstart voor Heracles. De ploeg had voor het eerst sinds het seizoen 1964/65 de eerste twee competitiewedstrijden van het jaar kunnen winnen.