Invaller Van Persie vestigt record met wereldgoal

De geboren Rotterdammer viel in De Kuip na ruim 75 minuten in en was vervolgens binnen no-time trefzeker. Tussen zijn treffer tegen ADO in 2004 en het doelpunt van vandaag tegen FC Groningen zat dus bijna 14 jaar, een record in de eredivisie. Bert Zuurman kwam tussen 1991 (in dienst van FC Groningen) en 2003 (in dienst van Zwolle 11 jaar en 349 dagen niet tot scoren in de eredivisie.



De laatste competitietreffer van Van Persie in De Kuip dateerde van 7 december 2003, precies 14 jaar en 63 dagen geleden. Hij maakte toen twee treffers tegen ADO Den Haag.