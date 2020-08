Irritatie hoog bij Feyenoord na telefoontje KNVB aan spelers

Door Mikos Gouka



Bijlow en Geertruida kregen deze week in Duitsland persoonlijk van hun bondscoach in Zeist te horen dat als ze zich inderdaad niet bij Jong Oranje melden, er een zeer reële kans is dat de KNVB kiest voor een schorsing van het duo voor de eerste competitiewedstrijd van Feyenoord op 12 september in Zwolle tegen PEC. Feyenoord is geïrriteerd door de mededeling en het feit dat niet de clubleiding of technische staf is gebeld, maar de spelers zelf.

De EK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus wordt gespeeld op vrijdag 4 september in het Torpedo Stadion in Zhodino. Feyenoord wil de twee basisspelers van de hoofdmacht koste wat het kost straks in Rotterdam houden. Daar zijn volgens de club twee plausibele redenen voor. Uiteraard de ernstige zorgen om de gezondheid van de spelers gezien het coronavirus, dat ook in Belarus niet onder controle is. En natuurlijk de zeer onrustige politieke situatie in het land.

Nico Jan Hoogma, technisch directeur van de KNVB, geeft aan dat ze ook in Zeist in de maag zitten met de uitwedstrijden in Belarus. ,,Maar we moeten die wedstrijd nou eenmaal spelen, er is geen keuze. We hebben bij de clubs aangegeven dat we er echt alles aan doen om de veiligheid van de spelers te garanderen. We moeten voetballen. Het kan niet zo zijn dat spelers van Feyenoord thuisblijven en dat andere clubs wel spelers afstaan. Iedereen is gelijk in deze. De dreiging van de schorsing voor Bijlow en Geertruida voor de eredivisie? Dat zijn gewoon de regels, die internationaal gelden. Die verzinnen wij niet.”

Volledig scherm Nicolai Jorgensen en Lutsharel Geertruida (rechts) van Feyenoord tijdens de training van Feyenoord op het Sportfreunde Gmund-Durnbach complex op 27 augustus 2020 in Durnbach, Duitsland. © ANP

Consequenties

Dat de bondscoach met de twee spelers zelfs belde en niet met de clubleiding of de technische staf, is niet ongebruikelijk zegt Hoogma. ,,De bondscoach heeft gewoon contact met z’n spelers. Dat Feyenoord ze niet wil afstaan lazen wij ook bij jullie in de krant. Daar hadden we officieel van de clubleiding ook niets van vernomen. Daar heb ik Frank Arnesen ook over gebeld. Wij hebben gewoon aangegeven wat de consequenties kunnen zijn van het afmelden voor interlands.”

De KNVB hoopt nog dat voetballers een uitzondering krijgen ten opzichte van de regels die er gelden op het gebied van quarantaine. Die uitzondering, waarbij spelers dus niet tien dagen in quarantaine hoeven waar ‘normale burgers’ dat wel moeten, komt er volgens Feyenoord zo goed als zeker niet.

,,Daar moet de regering over beslissen”, zegt Hoogma. ,,Slechts Nederland en Moldavië hebben die regels nog niet, 53 landen al wel. Dat heeft ook grote consequenties voor het Europese voetbal straks. Maar wij beslissen dat niet.”

Jong Oranje speelt overigens twee officiële wedstrijden. Na Belarus-uit staat het duel met Jong Noorwegen op het menu. Die wedstrijd wordt op dinsdag 8 september gespeeld in het Yanmar Stadion van Almere City.