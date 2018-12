Is de wintertitel van PSV een voorbode voor groot feest in de lente?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst, dat is bekend. Maar als dat verleden ons iets heeft geleerd, is het dat de kans cijfermatig gezien groot is dat PSV na dit seizoen met de kampioensschaal in de handen staat.

Door de laatste wedstrijd voor de winterstop thuis met 3-1 te winnen van AZ legden de Eindhovenaren beslag op het ‘winterkampioenschap'. Achtervolger Ajax komt zondag weliswaar nog in actie, maar de achterstand bedraagt nu vijf punten, waardoor PSV weet dat de Amsterdammers sowieso niet langszij komen.

Dat lijkt een voorbode voor een Eindhovens feestje aan het einde van dit seizoen. Zo gebeurde het in de achttien seizoenen sinds de start van deze eeuw gebeurde vooralsnog slechts vijf keer dat de winterkampioen aan het einde van de rit níét de titel pakte. De laatste keer was in 2015/16, toen Ajax halverwege de beste was, maar PSV kampioen werd.

In 2010/11, 2011/12 en 2012/13 lukte het Ajax drie keer op rij om niet als koploper de winter in te gaan, maar vervolgens wél de titel te pakken. De laatste keer dáárvoor was in 2000/01: toen profiteerde PSV in de tweede seizoenshelft van misstappen van winterkoploper Feyenoord.

De huidige wintertitel is voor PSV de 22ste. In 15 van de 21 voorgaande seizoenen waarin de club het kalenderjaar afsloot als (mede-)koploper, pakte het ook daadwerkelijk het kampioenschap.

PSV staat na 17 duels op 48 punten. Slechts vier keer eerder had een club halverwege het seizoen meer punten: PSV (51 punten) in 1987/1988, Ajax (49 punten) in 1997/1998 én 1995/1996 en AZ (49 punten) in 1980/1981 (alle seizoenen omgerekend naar het driepuntensysteem). De clubs werden ook allemaal landskampioen in deze seizoenen.