Is El Khayati de volgende die moet gaan kiezen?

,,Ik ben iemand van gevoel. Als een bondscoach mij selecteert, welke van de twee het ook is, dan neig ik daarnaar'', zei de spelmaker van ADO na de winst op Heracles Almelo (4-1) bij FOX Sports. ,,Maar ik sta pas voor die keuze als ik door één van de twee landen word geselecteerd.''



Marokko kwalificeerde zich vorige week voor het WK in Rusland. El Khayati voerde in het verleden al eens een oriënterend gesprek met de voorganger van de huidige Marokkaanse bondscoach Hervé Renard. ,,Maar daarna heb ik niks meer gehoord. Het Nederlands elftal heeft nog nooit contact opgenomen.''



De 28-jarige middenvelder weet dat Oranje ook een nieuwe bondscoach krijgt. ''Ik laat het allemaal wel op me af komen. In deze wedstrijd tegen Heracles speelde ik erg goed, die kan zo als promotie op een dvd'tje. Maar ik moet zorgen dat er heel veel van zulke dvd'tjes komen.''