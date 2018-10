Is het EK 2020 nu een stap dichterbij voor Oranje?

Om maar meteen de feestvreugde wat te temperen: nee, niet per se. De route is nog lang, en de Nations League moet toch vooral beschouwd worden als een appeltje voor de dorst voor het geval het in de reguliere kwalificatiereeks misgaat. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de wedstrijd van gisteravond een veredeld oefenpotje was. PSV-Ajax van enkele weken terug was ook 'slechts' 1 van de 34 wedstrijden die beide ploegen moeten afwerken in de race naar de landstitel. Kleine stapjes kunnen wel degelijk grote gevolgen hebben.



Maar goed, zoals gezegd draait het wat betreft plaatsing voor het EK 2020 in eerste instantie om de reguliere kwalificatiereeks die loopt van maart tot november 2019. Op 2 december zal hiervoor in Dublin de loting plaatsvinden. Als Oranje zich op deze wijze kwalificeert, door eerste of tweede te worden in de groep, zijn de prestaties in de Nations League wat betreft het EK 2020 van geen belang geweest. Het is echter onzin om de wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland dan met terugwerkende kracht alsnog als oefenduels te beschouwen. Als je derde wordt in je poule degradeer je namelijk naar een lagere league van de Nations League, en dat zou wel degelijk ongunstig zijn. In aanloop naar het WK 2022 wordt er namelijk opnieuw een Nations League afgewerkt. En League A fungeert als beter vangnet dan de lagere Leagues B, C en D.

Bekijk hieronder de samenvatting van de 3-0 overwinning op Duitsland

Dat zit namelijk zo: de landen die zich níét via de reguliere kwalificatiereeks weten te plaatsen, kunnen via de finalerondes van de Nations League alsnog een ticket voor het eindtoernooi bemachtigen. Alle groepswinnaars van de Nations League plaatsen zich voor deze rondes in maart 2020: eerst een halve finale, en vervolgens een finale. De winnaars van deze vier finales - er zijn immers vier leagues in de Nations League - grijpen de laatste tickets. De Nations League-groepswinnaars die via de reguliere kwalificatiereeks al een ticket bemachtigd hebben, staan hun plek voor deze finalerondes af aan de nummers twee. Indien dit land ook al geplaatst is, mag zelfs de nummer drie zich via de finalerondes van de Nations League proberen te plaatsen voor het EK.

Nederland zit op dit moment in de sterkste league van de Nations League, met landen als Spanje, Kroatië, Frankrijk en België. Landen die zich normaal gesproken moeiteloos op een reguliere wijze plaatsen voor een eindtoernooi. Mocht Nederland daar onverhoopt niet in slagen en ook geen groepswinnaar worden in de Nations League, dan is de kans dus groot dat we alsnog een ticket krijgen van Frankrijk en/of Duitsland voor de finaleronde van de Nations League. Aangezien dit proces ook van toepassing is in de aanloop naar het WK 2022, is het voordelig om in die sterkste league te blijven acteren.

Steviger vangnet