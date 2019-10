Is het zondag bij Feyenoord eindelijk tijd voor Senesi?

Door Wietse Dijkstra

Piet de Visser zou het wel weten als hij trainer van Feyenoord was. ,,Senesi is voor veel geld aangetrokken’’, zegt de 85-jarige meesterscout die menig Zuid-Amerikaanse voetballer naar de eredivisie haalde. ,,Dan moet je hem een keer in de vuurlinie gooien. Ik zou hem nu opstellen en drie, vier wedstrijden laten staan.’’

Liefst zeven miljoen legde Feyenoord neer voor de centrale verdediger van Argentinië -23, die als invaller tegen Emmen (3-3) niet heel gelukkig debuteerde. ,,Daar schrok ik wel van’’, zegt De Visser. ,,Maar ik zou nog geen oordeel over hem vellen. Net als Alex destijds bij PSV moet hij nog wennen. Toen ik met Alex aankwam, werd ik ook uitgelachen. Ze vonden hem te log. Maar toen hij erin stond, is hij er nooit meer uitgeweest.’’

De Braziliaan was drie jaar een zekerheidje in Eindhoven voor hij naar Chelsea vertrok. ,,Maar hij heeft ook tijd nodig gehad. Alex speelde in zijn eerste drie maanden niet zoals hij later zou spelen. Pas na verloop van tijd ging hij zich ook bemoeien met de opbouw. Nederland is extreem in het selecteren van verdedigers die moeten kunnen opbouwen. Ik zou zeggen, zorg dat een verdediger eerst kan verdedigen.’’

Dat zit bij Braziliaanse en zeker ook bij Argentijnse verdedigers wel goed. ,,Wij willen mooi voetbal spelen’’, zegt oud-prof Jos van Eck. ,,Van verdedigers verwachten we dat ze inschuiven en een goede pass geven. In dat soort landen is resultaat het belangrijkste. ’’

De Rotterdammer spreekt uit ervaring. Als trainer van FC Dordrecht had Van Eck begin deze eeuw een echte Argentijnse sloper tot zijn beschikking. ,,Juan Martinez, een gouwe gozer’’, lacht hij. ,,We hadden hem gehuurd van Sparta. Die jongen kon je een opdracht geven. Toen we uit tegen Sparta moesten, zei ik alleen maar dat hij bij Ricky van den Bergh moest blijven. Die schakelde hij uit en we wonnen met 1-2. Martinez was een karakterjongen. Hij schopte lachend de veters uit je schoenen.’’

Maar de ene Zuid-Amerikaan is de andere niet, weet De Visser die recent twee Ecuadorianen bij Willem II onderbracht. ,,Het is heel persoonlijk. Diego Palacios vloog er bij Willem II vanaf de eerste dag meteen in. Maar zijn landgenoot Jhonny Quiñones past zich dit jaar niet zo makkelijk aan. Argentijnen doen dat vanwege hun mentaliteit vaak wel snel. Kijk maar naar Tagliafico en Martinez bij Ajax.’’

Van Senesi verwacht Van Eck ook wel wat. ,,Ik had eerlijk gezegd gedacht dat hij er al zou staan. Je geeft geen zeven miljoen uit voor een speler die een half jaar de tijd nodig heeft. Ik maak hem niet mee op de training, maar op basis van de resultaten en wat ik heb gezien van Feyenoord had ik hem er al in gezet.’’

Volledig scherm Marcos Senesi, vlak voor tijd ingevallen, viert met Renato Tapia (l) de 2-0 zege op Porto. © EPA

Heracles-thuis is zondag een mooie gelegenheid. ,,Hij moet zo snel mogelijk aan de bak’’, zegt De Visser. ,,Ik zou hem nu de komende weken het vertrouwen geven.’’

,,Ik zou hem lekker thuis laten spelen en niet volgende week pas tegen Young Boys-uit’’, zegt Van Eck. ,,Dit is toch het moment? Met Ié en Senesi heb je op papier een prima centrum. Ja, dan zal je Botteghin moeten slachtofferen. Lullig dat hij aanvoerder is, maar je hebt Senesi niet voor niets gehaald.’’