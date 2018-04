Is Jahanbakhsh de volgende die AZ miljoenen oplevert?

Maar bij AZ weten ze ook goed dat scorende buitenspelers als Jahanbakhsh razend populair zijn. ,,Een goede buitenspeler in de eredivisie maakt in mijn ogen tussen de acht à twaalf doelpunten in een seizoen en levert ongeveer evenveel assists. Alireza zit nu al op achttien doelpunten. Dat is echt ongekend veel. Meer dan Lozano bijvoorbeeld, maar ook meer dan de buitenspelers van Ajax."



Wie komende zomer zaken wil gaan doen bij AZ hoeft in Alkmaar niet met het argument aan te komen dat een speler van AZ minder moet kosten dan die van een niet-traditionele topclub. ,,Als je zo redeneert zou ik juist zeggen dat het méér moet zijn. Want hier bij AZ is hij dus al in staat om meer te scoren dan de spelers van die clubs."