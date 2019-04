Isak leidt Willem II langs machteloos PEC

LIVE Nederlaag en fikse schade voor machteloos PEC Zwolle in Tilburg

16:27 Stiekem werd er al weer gerept over play-offs voor Europees voetbal, maar na het uitduel bij Willem II is duidelijk dat PEC Zwolle daar niets te zoeken heeft. De ploeg van trainer Jaap Stam had zondagmiddag niets in te brengen tegen de bekerfinalist en verloor - tot overmaat van ramp - waarschijnlijk ook sterkhouders Younes Namli en Thomas Lam voor het restant van de competitie: 2-0.