Isak pakt record en leidt Willem II langs machteloos PEC

Willem II heeft vanmiddag een eenvoudige zege geboekt op een onmachtig PEC Zwolle (2-0). Tijdens een saaie vertoning was Alexander Isak het zeldzame lichtpuntje. De jonge Zweed leverde een assist, scoorde, pakte een doelpuntenrecord én miste in de laatste minuut nog een strafschop.

Naast de bekerfinale tegen Ajax ligt er nog een mogelijkheid op een toetje in het verschiet voor de Tilburgers: de play-offs. Willem II heeft nu evenveel punten als nummer 7 Vitesse, dat vanmiddag in actie komt tegen FC Utrecht. De kans op de play-offs is dus reëel voor de ploeg van Adrie Koster, zeker als de ploeg zo blijft voetballen als tegen PEC. De thuiszege kwam eigenlijk nooit in gevaar.



In de eerste helft legde Willem II PEC Zwolle volledig zijn wil op. Toch bleven grote kansen voor de Tilburgers lange tijd uit. Alexander Isak toonde met een paar flitsen zijn klasse, maar de Zweed schoot en kopte op PEC-doelman Mickey van der Hart.

Na een halfuur moest Marios Vrousai geblesseerd van het veld en kwam Damil Dankerlui in de ploeg. Acht minuten later al had hij de 1-0 op zijn naam. Na knap voorbereidend werk van Isak tekende Dankerlui voor zijn tweede seizoenstreffer. Drie minuten later was Willem II dicht bij de 2-0, maar bij een scrimmage voor het doel van PEC drukte niemand af.

Records Isak

Na rust had Willem II een kwartier nodig om de wedstrijd definitief te beslissen. Dankerlui onderschepte de bal bij de opbouw van PEC en bediende Isak. De Zweed scoorde met een bekeken schuiver: hij heeft in zeven opeenvolgende eredivisieduels van Willem II gescoord, een clubrecord. De laatste speler die dat presteerde was Vincent Janssen voor AZ in februari-maart 2016. Daarnaast is Isak de eerste buitenlandse speler in de eredivisie die minstens 12 keer scoort in zijn eerste 12 duels.

Daar bleef het bij. PEC probeerde wel aan te dringen, maar slaagde daar nooit serieus in. Willem II kwam er nog een paar keer gevaarlijk uit, maar tot een derde treffer leidde dat niet. De beste kans kregen de Tilburgers nog in blessuretijd. Van der Hart vloerde Fernando Lewis, zo oordeelde scheidsrechter Dieperink. Hij legde de bal op de stip. Isak verzuimde echter de definitieve kroon op zijn wedstrijd te zetten door de strafschop op Van der Hart te schieten.