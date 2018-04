Isimat wil doorgaan bij PSV: 'Wij praten niet, wij play'

Door Rik Elfrink



,,Wij praten niet, wij play", zei hij over het seizoen van de Eindhovenaren. Met inmiddels 80 punten in de knip is PSV door Ajax niet meer in te halen. ,,Dit is een echt team geworden. We hebben elkaar na een moeilijke start gevonden."



Isimat betrok ook Jürgen Locadia in het succes van PSV, die dit seizoen in de eerste helft van het speelschema belangrijk was met negen goals. ,,Hij heeft ons in de nodige wedstrijden geholpen met zijn doelpunten." Locadia is inmiddels actief bij Brigthon & Hove Albion.



Over zijn eigen toekomst zei Isimat dat hij graag langer door wil in Eindhoven. ,,Dit is een club met een goede directie en technische staf, waar iedereen eerlijk is tegen elkaar. We gaan misschien weer Champions League spelen. Hoe het precies gaat uitpakken, zullen we in de zomer zien, ook voor wat betreft mezelf."