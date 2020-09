Italië was voor Oranje al eens een keerpunt

Opvolging Koeman De Roon over Ten Cate: ‘Onzin, de spelers­groep noemt geen namen’

17:47 Volgens Marten de Roon is er door de spelersgroep vooralsnog geen enkele naam genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje. Over de naam van Henk ten Cate was middenvelder van Oranje duidelijk: ,,Onzin. Als spelersraad en spelersgroep noemen we geen namen.”