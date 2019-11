Jaap Stam: Het lukte niet met mijn visie, dan houdt het op

Volgens Stam is de achterliggende gedachte van zijn opstappen kraakhelder. ,,Het is heel simpel. Ik heb een bepaalde visie. Daar ben ik continu mee bezig. Maar als blijkt dat dat moeilijk gaat, of eigenlijk helemaal niet lukt, dan houdt het op. Toen heb ik een dag na Ajax het besluit genomen. Kijk, een club heeft visie nodig. Van de jongste jeugd tot de top van een club moet dezelfde visie worden uitgestraald. Dat gebeurde niet.”

Ontevreden fans bij de spelersbus, geen samenwerking van Van Bodegom en Troost, geen klik met de spelersgroep, volgens Stam was het allemaal niet de reden van zijn vertrek na achttien duels als trainer van Feyenoord. ,,Bus? Niets mee te maken? We weten allemaal hoe supporters zijn. Kortzichtig. Dat begrijp ik aan de ene kant best wel. Maar aan de andere kant geven ze je geen tijd. Dan kunnen ze niet accepteren in welke situatie de club zich bevindt. Dat is jammer. Ook voor spelers.



,,De band met de spelers niet goed? Absoluut niet. Dat Jan-Arie van der Heijden zei dat ik zelf geen besluiten nam, klopt ook niet. Dan zou ik mijn eigen filosofie verloochenen. Ik heb het me afgevraagd hoor: waren wij als staf duidelijk genoeg? Die vraag is echt regelmatig door mijn hoofd geschoten. Maar duidelijk waren we zeker.”



Stam wekte in het gesprek met Andy van der Meyde nauwelijks gebukt te gaan onder het vertrek uit de Kuip. ,,Het kriebelt alweer. Misschien ga ik wel snel naar het buitenland.”