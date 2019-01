‘Jaap Stam is juist nuchter en totaal niet contactgestoord’

Door Johan Inan



Op het trainingsveld van Reading staat een scorebord dat vaak wordt gebruikt om de puntentelling tijdens het voetvolley bij te houden. De in maart ontslagen Jaap Stam stond daarop steevast bovenaan. Niet omdat de fanatieke trainer het jongleren na de trainingen beter beheerste dan zijn spelers. Integendeel, stelt Roy Beerens. ,,Als hij niet kon winnen, ging hij valsspelen. De fysiektrainer was scheidsrechter, maar als Jaap hem gevaarlijk aankeek, kreeg hij natuurlijk het punt. En de spelers durfden niks te zeggen tegen ‘The Gaffer’. Daaraan konden wij zijn winnaarsmentaliteit zien.”



Stam haalde Beerens in 2016 naar Reading. Anderhalf jaar werkten de coach en de huidige Vitesse-aanvaller in het Championship samen. ,,Jaap denkt op een heel hoog niveau. Dat doen er meer, maar hij kan dat duidelijk overbrengen. Tactisch is hij goed onderbouwd. Met Joey van den Berg had ik het vaak over hem. Die trucjes die hij verdedigers leerde in de opbouw. Geniaal, man.”



De hereniging van Stam en PEC Zwolle was voor Van den Berg zelfs reden om Bram van Polen en Diederik Boer kort voor de jaarwisseling te appen. ‘Zo, nu gaan jullie eindelijk echt voetbal spelen’, lazen zijn oud-teamgenoten. ,,Bijna alle teams zijn fysiek sterk en technisch vaardig. Maar Jaap is van de details. Zo weet hij hoe de tegenstander druk zet en weet hij hoe zijn team zich daar onderuit moet spelen. Ik dacht op mijn dertigste alles geleerd te hebben, maar hij heeft mij toch op een andere manier naar voetbal laten kijken.”