Jackie Groenen over toernooi op vertrouwde grond: ‘Eigenlijk speel ik voor de tweede keer een thuis-EK’

Leonne Stentler krijgt een ‘bipolair gevoel’ van dit Oranje: ‘Er is genoeg hoop, maar het is wel broos’

Als titelhouder beginnen de Nederlandse voetbalsters deze week aan het EK in Engeland. Gloort een nieuwe titel of is de ploeg aan slijtage onderhevig? Ex-international Leonne Stentler krijgt een ‘bipolair gevoel’ van dit Oranje.

5 juli