Jahanbakhsh leidt soeverein AZ langs steriel Willem II

Alireza Jahanbakhsh speelde een belangrijke rol bij AZ. De international van Iran gaf met een fraaie dieptepass Mats Seuntjens in de 6e minuut de gelegenheid te scoren. Jahanbakhsh verdubbelde na een klein kwartier spelen zelf de voorsprong. De aanvaller staat dit seizoen al op acht doelpunten en zeven assists in de competitie.



AZ liet daarna na om verder uit te lopen. Willem II had lange tijd niets in te brengen in eigen stadion. Kort voor rust leek de thuisploeg de spanning toch terug te brengen. Scheidsrechter Reinold Wiedemeijer zag niet dat de bal na een kopbal van Bartholomew Ogbeche de doellijn had gepasseerd. Bovendien maakte Seuntjens hands.