Jan de Jong: Als je ziet wat er de laatste maanden gebeurt, doet dat je wat

,,Een paar dagen geleden", beantwoordt De Jong op de clubwebsite de vraag wanneer het besluit is gevallen. ,,We hebben het er uitgebreid over gehad. Ook de afgelopen weken al. Is dit te doen? Moet je dit nog willen? Wat doet dit met je welzijn? Kan je nog effectief zijn? Dan neem je in gezamenlijkheid een beslissing: het houdt op, 1 juli, we stoppen er mee.”



Volgens De Jong is het besluit er niet eentje die de kennis en kunde van Van Geel betwist. ,,Als je 24 jaar in het voetbal werkzaam bent, moet je er ook wat van kunnen. Dus dit gaat niet over kennis en kunde. Het gaat over effectiviteit. Martin heeft het gevoel van ‘alles wat ik nu doe, wordt betwist. Dat is niet goed voor Feyenoord, niet voor mij en voor mijn geloofwaardigheid’. Ik zie ook dat het iets met hem doet.”