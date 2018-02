Jan de Jong: Beleid Arsenal mooi voorbeeld voor Feyenoord

Jan de Jong is ruim honderd dagen algemeen directeur van Feyenoord, de kampioen die ver is weggezakt. ,,Presteren bij deze club is nooit een vanzelfsprekendheid. Dat moet het wel worden.’’

Door Mikos Gouka

Volledig scherm © ANP Je bent iets meer dan honderd dagen in dienst van Feyenoord. Heeft u bepaald welke kant Feyenoord op moet?

De Jong: ,,Ik heb de afgelopen maanden heel veel geluisterd en veel gekeken. En dus ook veel geleerd. Als ik bijvoorbeeld in een uitvak sta, zoals bij FC Utrecht uit, is dat niet omdat ik punten wil scoren in de publiciteit. Maar omdat ik geen idee had hoe dat er aan toe gaat. Ik ben daarnaast heel druk geweest met Feyenoord City en ons nieuwe stadion. We hebben stappen gezet met ons nieuwe trainingscomplex. Het contract met kledingsponsor Adidas is verlengd, er is een mooi deal met China. Maar sportief gaat het wisselend, de prestaties op het veld zijn uiteraard heel belangrijk. Gelukkig staan we wel in de halve finale van het bekertoernooi.’’



De prijs die volgens velen het falen in de competitie zou kunnen verbloemen. Vindt u dat bekerwinst alsnog voor een geslaagd seizoen zorgt voor Feyenoord?

,,Dat is nog te vroeg om nu te bepalen. Er zijn nog zoveel varianten te bedenken. Als we de beker winnen, kijken we ook naar de laatste elf wedstrijden. Hoe die verlopen zijn.’’

Trainer Giovanni van Bronckhorst was zelf voor dit seizoen overduidelijk. Als jullie in april niet meer zou meedoen om de landstitel, had Feyenoord gefaald.

,,Het is niet zo dat alles goed is als we de beker winnen. Maar we zien de beker ook zeker niet als een troostprijs. Het is gewoon een hoofdprijs. En in augustus waren er gewoon weer achttien clubs die begonnen aan de competitie en er kan er echt maar ééntje kampioen worden.’’

Maar van die clubs investeerde alleen Feyenoord 26,5 miljoen in nieuwe spelers. Bovendien weten 15 clubs voor de competitie start al dat ze geen kampioen worden. En van de overgebleven drie presteert Feyenoord veruit het slechtst.

,,Feyenoord heeft altijd de ambitie om de landstitel te pakken. De werkelijkheid is anders. Daar leggen we ons niet bij neer, want dan zouden we het accepteren. Dat is niet zo. Maar het feit dat het niet goed gaat wil ook niet zeggen dat we geen vertrouwen meer hebben in de trainer.’’

U zei voor de camera’s van RTV Rijnmond zojuist zelfs dat intern bij Feyenoord vindt dat Van Bronckhorst het goed doet. Meent u dat?

,,Wij bij Feyenoord hebben gewoon volop vertrouwen in Van Bronckhorst. Zijn functioneren is op dit moment helemaal geen kwestie. Als mens en als trainer zijn wij echt tevreden over hem. Dat is iets anders dan dat de prestaties niet goed zijn. Daar kan echt een verschil in zitten.’’

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Dat moet u even uitleggen.

,,Je wint niet alle wedstrijden, maar dat betekent niet per definitie dat je het slecht doet als trainer. Er zijn ook andere dingen waar we naar kijken. Heeft hij vertrouwen, heeft hij inzicht, staat hij boven de groep, straalt hij nog rust uit. Er is geen trainer ter wereld die jaar na jaar succes heeft. Als dat de maatstaf is, doet niemand het goed. Het is makkelijk om te roepen dat Van Bronckhorst geen goede trainer is omdat hij wedstrijden verliest. Zo kijken we er niet naar bij Feyenoord. Dat is het verschil tussen handelen naar de waan van de dag of vertrouwen uitspreken in de trainer. Wij staan achter onze trainer. Dat laatste is ook heel erg de verdienste van Martin van Geel.’’

Maar ondertussen staan jullie 22 punten achter op PSV en verlies je, naast alle topwedstrijden, van clubs VVV en Vitesse.

,,Het is ook geen visie voor de eeuwigheid, begrijp me niet verkeerd. Maar wij willen een club zijn, zoals bijvoorbeeld Arsenal en Arsene Wenger. Dat beleid is een mooi voorbeeld. Natuurlijk hebben we te weinig punten gehaald., maar Feyenoord wil een club zijn die langer met een trainer wil werken omdat wij niet geloven dat een trainerswissel iets oplevert.’’



U bent de directeur van Feyenoord en u noemde technisch directeur Martin van Geel al een absolute vakman en trainer Van Bronckhorst doet het in uw ogen nu goed. U had het in januari over jagen en de concurrentie was gewaarschuwd. U zei dat de ploeg de minste tegentreffers had, de meeste passes. Is het glas niet iets te vaak halfvol bij u?

Quote Wij willen een club zijn, zoals bijvoorbeeld Arsenal en Arsene Wenger. Dat beleid is een mooi voorbeeld ,,Allereerst, journalisten bepalen niet wat ik ga zeggen Dat bepaal ik zelf. En kritiek interesseert me niets. In december wonnen we zes van de zeven wedstrijden. De verwachting binnen Feyenoord was dat we die lijn zouden gaan doortrekken na de winterstop. We speelden in de kwartfinale heel erg goed tegen PSV. Maar in andere wedstrijden bleven de prestaties achter. Helaas. Dan kun je in paniek gaan handelen of rustig blijven.’’