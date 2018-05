Jan van Halst vertrekt bij FC Twente: 'Ik voel mij medeverantwoordelijk'

,,Ik wist waar ik aan begon toen ik ruim twee jaar geleden instapte. De club hing aan een zijden draad, de financiën waren niet op orde en de organisatie was uitgehold. Dat het een megaklus zou worden is ook gebleken. Ondanks dat we op heel veel fronten goede stappen voorwaarts hebben gezet – met betrekking tot de organisatie, de financiën en het puinruimwerk dat is verricht – is het dit seizoen sportief niet goed gegaan", vertelt Van Halst.



,,Dat doet mij ook vreselijk veel pijn en daar voel ik mij medeverantwoordelijk voor. Ondanks die sportieve teleurstelling, merk je nu alweer veel strijdvaardigheid bij de achterban en bij al die hardwerkende collega’s van de club. Dat is mooi om te zien en maakt FC Twente uniek. Die onvoorwaardelijke steun zal ook nodig zijn om de club weer terug te brengen naar de Eredivisie. Dat zal zonder mij zijn. Het is aan andere mensen om nu in deze moeilijke fase de handschoen op te pakken. Uiteraard zal ik de club altijd blijven volgen en wens ik FC Twente een snelle terugkeer in de eredivisie toe.”