Jan van Halst volgt Danny Blind op als voetbalcommissaris bij Ajax

De officiële voordracht van Van Halst vindt plaats op 29 mei tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vanaf dan is de 53-jarige oud-speler van onder meer Ajax voetbalcommissaris in de Johan Cruijff Arena. Daarmee komt er na lange tijd een opvolger voor Danny Blind, die zijn post al in 2021 verliet om assistent te worden van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. Eind vorig jaar nam Blind het besluit om niet meer terug te keren .

Van Halst was als speler al actief bij Ajax. Hij speelde tussen 1999 en 2002 in Amsterdam. Verder speelde hij ook voor FC Utrecht, FC Wageningen, FC Twente, Fortuna Sittard en Vitesse. Daarna was hij onder meer actief in management- en directiefuncties bij FC Twente en was hij te zien als voetbalanalyticus bij verschillende sportzenders, waaronder Ziggo Sport.