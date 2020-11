Jans trots na punt tegen PSV: ‘Onze beste wedstrijd tot nu toe’

Halverwege zag het er nog niet naar uit dat Twente een resultaat aan het duel over zou houden. PSV was veel beter en creëerde de nodige kansen. Alleen Donyell Malen wist te scoren. ,,PSV heeft de eerste helft laten zien hoeveel potentie ze hebben. We kwamen niet onder hun druk uit. Ik vond ze echt heel goed voetballen”, aldus Jans. Twente hield hoop na de moeizame eerste helft. Jans: ,,De tweede helft is bij PSV wel vaker minder goed. Dat zag je ook in de Europa League tegen PAOK Saloniki. De intensiteit bij PSV ging terug.”



