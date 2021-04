Jansen moet AZ waarschijnlijk zonder gouden generatie vorm gaan geven

rapport Opmars van ondermaats GA Eagles gestuit door hekkenslui­ter uit Den Bosch: ‘Het was chaos bij ons‘

30 maart Go Ahead Eagles levert hondsberoerd optreden af bij hekkensluiter in Den Bosch, most kostbare punten en verzuimt de aansluiting bij de topformaties te pakken. Over een teleurstellende avond in De Vliert waarop alleen de Deventer ploeg de handen mag dichtknijpen met dat ene puntje.