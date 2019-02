Jansen schiet Emmen met wereldgoal langs ADO

ADO werd in de eerste helft weggespeeld door de nummer 16. In De Oude Meerdijk stond het enthousiaste publiek al na vijf minuten op de banken voor de fellere thuisploeg. Alexander Bannink was de eerste die profiteerde van geklungel in de Haagse achterhoede. Aaron Meijers en Wilfried Kanon liep hij simpel voorbij en ook doelman Robert Zwinkels was buitenspeler te slim af: 1-0.



Even later was Dion Malone de volgende ADO-verdediger die opzichtig in de fout ging. De talmende vervanger van Tom Beugelsdijk verslikte zich op de achterlijn in Caner Cavlan en dat kwam zijn ploeg duur te staan. De energieke Emmen-linksachter gaf strak voor op Sven Braken, die na een goede loopactie zijn eerste in de eerste in de eredivisie maakte.



ADO-trainer Fons Groenendijk greep in de rust in. De schutterende Malone en onzichtbare Melvyn Lorenzen werden vervangen door Shaquille Pinas en Elson Hooi. De bezoekers oogden opeens een stuk sterker en werden ook gevaarlijk. Een andere invaller, John Goossens, zorgde ervoor dat de spanning in de wedstrijd helemaal terug was. De linkspoot maakte twintig minuten voor tijd 2-1.



Waar de krachten bij Emmen steeds meer leken weg te vloeien, zette ADO in het Haags Kwartiertje aan. De thuisploeg liep steeds verder achteruit en Tomas Necid zette de bezoekers op aangeven van Sheraldo Becker uiteindelijk met een kopbal op gelijke hoogte.



Alles of niets riep het uitpubliek na de opleving. Het werd niets, met dank aan Emmen-aanvoerder Anco Jansen. Van ver buiten het zestienmetergebied zorgde hij met een verrassend krulschot voor een volksfeest. Drie punten rijker deed de nieuwkomer de zestiende plek over aan Excelsior. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat nu, samen met onder andere ADO, gedeeld twaalfde met 24 punten. Dat zijn er acht meer dan hekkensluiter NAC.