Jansen valt af bij Oranje Leeuwinnen

Excelsior en Vitesse delen koppositie op basis van alleen uitduels

19:20 Excelsior verloor slechts één van zijn laatste negen uitwedstrijden in de eredivisie. Dat was vorig seizoen bij ADO Den Haag met 4-1. Als we een ranglijst zouden maken waarbij alleen uitduels zouden meetellen, staan Vitesse en Excelsior bovenaan. Heerenveen pakte ook 10 punten, maar speelde wel een uitwedstrijd meer.