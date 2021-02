Janssen verlengt bij FC Utrecht, met optie voor extra seizoen

voorbeschouwing Go Ahead Eagles moet in thuisduel met Jong PSV negatieve reeks zien te doorbreken

16:16 Go Ahead Eagles moet vrijdag een vreemde tendens zien te doorbreken in het thuisduel met Jong PSV. De Deventer ploeg pakte dit seizoen in de Adelaarshorst nog geen punt tegen een belofteteam. Jong Ajax, Jong Utrecht en Jong AZ: allemaal vertrokken ze met de volle buit uit Deventer.