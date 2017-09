Hoewel de klus voor Oranje om het WK te halen zondag nóg groter werd, gelooft Vincent Janssen heilig in een goede afloop. De spits van het Nederlands elftal heeft dan ook geen zin in moeilijke rekensommen.

,,We hebben alles nog in eigen hand'', zei Janssen stellig na de winst op Bulgarije (3-1). ,,We moeten volgende maand twee goede resultaten boeken, dat weten we, daar gaan we alles aan doen.''

Oranje heeft niet alleen drie punten achterstand op Zweden, maar ook aan aanzienlijk minder positief doelsaldo (+11 tegenover +5). De Scandinaviërs kunnen die cijfers op 7 oktober verder opvijzelen als ze Luxemburg ontvangen. Oranje speelt die dag in Borisov tegen Wit-Rusland. Drie dagen later treffen de twee concurrenten om de tweede plaats in de groep elkaar in Amsterdam.

Quote We hebben deze situatie aan onszelf te danken, daar gaan we ook zelf uit komen Vincent Janssen

,,We hebben deze situatie aan onszelf te wijten, daar gaan we ook zelf uit komen'', zei Janssen. ,,Dat vertrouwen leeft in de groep.'' De spits baalde wel dat hij tegen Bulgarije droog bleef staan. ,,Een goaltje was lekker geweest, ik had ook moeten scoren. Maar ze kunnen er niet altijd in vliegen.''