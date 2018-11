Jaren vergaderd, nauwelijks iets bereikt

Oranje Leeuwinnen De ‘Road to France’ begint nu

8:52 De voetbalsters van Oranje genoten gisteren na van hun WK-plaatsing en het feestje in het hotel. Maar de blik gaat vooruit. Hoe ziet de ‘Road to France’ er eigenlijk uit? En resideren de Leeuwinnen straks in Frankrijk net als de mannen in een vijfsterrenhotel?