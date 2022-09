Jasper Cillessen baalt, maar wanhoopt niet na reserverol bij Oranje: ‘Zou raar zijn om mezelf nu extra druk op te leggen’

Voormalig PSV-spits Rob Landsber­gen (62) overleden

Voormalig PSV-spits Rob Landsbergen is donderdagmorgen op 62-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn naaste familie bevestigd. De Helmonder kampte al enkele jaren met de ziekte van Alzheimer, iets waar hij enkele jaren geleden in het ED alles over vertelde.

29 september