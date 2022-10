Jasper Cillessen doorbreekt stilte: ‘Ik vond het voor mezelf wel even nodig’

Bekijk hier de samenvat­tin­gen van de duels in de Europa League en Conference League

PSV zorgde donderdagavond voor een stunt door in de Europa League met 2-0 van Arsenal te winnen. Een niveau lager, in de Conference League, versloeg AZ het Liechtensteinse FC Vaduz met 1-2. Feyenoord verloor in de Europa League tegen Sturm Graz met 1-0. Check hieronder de samenvattingen van de Nederlandse clubs en van de andere wedstrijden.

