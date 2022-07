Javairô Dilrosun over eerste dag bij Feyenoord: ‘Ik werd meteen staande gehouden door de politie’

Feyenoorder Javairô Dilrosun werd op zijn eerste dag in Rotterdam prompt staande gehouden bij een routinecontrole van de politie. De goede zin was er niet minder om bij de aanvaller, zondagmiddag gepresenteerd op de open dag ,,Dit gras voelt heilig.’’

Door Sjoerd Mossou



Javairô Dilrosun sprak vrolijk over zijn eerste ervaringen bij Feyenoord en in Rotterdam, zondagmiddag tijdens de open dag van de club, toen hij spontaan vertelde over een wat minder aangename verrassing.

,,Ik reed net in de nieuwe auto van de club, toen ik meteen werd staande gehouden door de politie’’, aldus Dilrosun, geboren Amsterdammer. ,,Dat had ik in Amsterdam nog nooit meegemaakt, eerlijk gezegd.’’ De voetballer wilde er verder niet al te veel conclusies aan verbinden, zei hij met een glimlach. ,,Ze hebben mijn kenteken nagetrokken, daarna hebben we elkaar een fijne dag gewenst.’’

De vrolijkheid was er niet minder om bij de 24-jarige voetballer, zondagmiddag gepresenteerd in de Kuip, landen in de beroemde helikopter. ,,Dit voelt heilig’’, zei Dilrosun, door spreekstalmeester Koert Westerman gevraagd naar zijn eerste gevoel bij de landing. Meteen steeg er een luid gejuich op uit het stadion.

Quote De supporters van Feyenoord zijn de beste van Nederland, misschien wel van Europa Javairõ Dilrosun

,,Ik weet natuurlijk dat het veld van de Kuip al jaren het beste van Nederland is’’, vertelt de aanvaller even later. ,,En de sfeer in dit stadion zal me helpen om het beste uit mezelf te halen. De supporters van Feyenoord zijn de beste van Nederland, misschien wel van Europa. Bij Bordeaux zat het stadion bijna nooit vol, in Berlijn zat er een Sintelbaan tussen de spelers en het publiek. Ik verheug me er daarom enorm op om in de Kuip te spelen.’’

De interesse van Feyenoord speelde al jaren, vertelde Dilrosun, eenmalig international. ,,Een jaar of twee, drie geleden was er al interesse. Maar dit was het perfecte moment om hiernaartoe te komen’’, zegt de voetballer. ,,Voor mij, omdat het belangrijk is om veel te gaan spelen in een aanvallend team. Daarnaast heeft het denk ik een rol gespeeld dat Feyenoord nu de financiële middelen had om mij te halen.’’

De 0-4 nederlaag in het oefenduel met Union St.Gilloise van zaterdag deed pijn, vertelde Dilrosun. ,,Dat was geen goede dag voor ons’’, aldus de voetballer. ,,Maar uiteindelijk gaat het om het proces, om zorgen dat we in de komende weken steeds beter worden. Er zullen nog wel wat spelers bij moeten komen, denk ik, maar ik heb er geen twijfels over dat er straks een heel goed team zal staan.’’