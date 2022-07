Jay Gorter krijgt bij Ajax de kans onder de lat tegen PSV

Jay Gorter verdedigt zaterdagavond het doel van Ajax in de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. De 22-jarige keeper krijgt in de Johan Cruijff ArenA de voorkeur boven Remko Pasveer. Maarten Stekelenburg is nog geblesseerd.

Trainer Alfred Schreuder wilde nog niet zeggen of Gorter zijn eerste doelman voor het nieuwe seizoen is. „Ik heb al vaker gezegd dat we een talentvolle doelman en twee goede oudere keepers hebben”, zei hij. „Ik kan wel zeggen dat Jay tegen PSV speelt. Daarna zien we wel weer.”

Calvin Bassey kan ook debuteren voor Ajax. De verdediger, overgekomen van Rangers FC, is in het bezit van een werkvergunning. Mohamed Ihattaren ontbreekt nog altijd bij Ajax, naar verluidt omdat hij bedreigd wordt. Schreuder wilde daar weinig over zeggen. „Dat hebben we bij Ajax zo afgesproken. Dus houd ik me daaraan.”

Fysiek minder dan PSV

Schreuder vindt niet dat Ajax in het nadeel is omdat PSV eerder aan de voorbereiding is begonnen, met het oog op de uitwedstrijd van dinsdag tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League. „We zijn fysiek iets minder misschien, maar dat zal ik nooit als excuus aandragen. We hebben goede spelers en ik mag vijfmaal wisselen.”

