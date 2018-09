Jean-Paul de Jong ontslagen bij FC Utrecht

Volgens Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken, heeft FC Utrecht er de voorbije weken alles aan gedaan om een 'werkbare situatie' te creëren. ,,Een belangrijk ontwikkelpunt voor Jean-Paul was zijn communicatie met spelers en staf. Helaas bleef dat stroef gaan en hebben we nu moeten concluderen dat er te weinig progressie is. Het is voor iedereen een enorme teleurstelling dat het toch niet blijkt te werken.''



FC Utrecht is het seizoen matig begonnen met gelijke spelen tegen VVV-Venlo en Fortuna Sittard en een forse nederlaag bij PSV. Alleen van het tevens matig draaiende PEC Zwolle werd gewonnen (2-0). Sinds de aanstelling van De Jong pakt FC Utrecht in 21 eredivisiewedstrijden 31 punten, zo becijferde eredivisiestats.nl. Daarmee staat de club uit de Domstad in een ranglijst over die periode vijfde achter PSV, Ajax, Feyenoord en AZ.



Volgens Zuidam gaat FC Utrecht op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. ,,De intentie is dat die er zo snel mogelijk komt.''