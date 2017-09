Jeffrey van As: Mijn vertrek heeft NAC geld gekost

Drie jaar na zijn vertrek, pakte hij in januari van dit jaar de draad weer op in Den Haag. Met succes, want ook bij ADO slaagde Van As er met beperkte middelen in om een eredivisiewaardige selectie samen te stellen. Dat een groot aantal van hen een verleden heeft bij NAC – Gorter, El Khayati, Hooi en Falkenburg - is uiteraard geen toeval.



,,Het zijn ook types die passen bij deze club. Als je bij ADO of NAC hard werkt, heb je een streepje voor. Niet voor niets is Gerard den Haan het boegbeeld van NAC. En is Tom Beugelsdijk dat hier. Dat je er alles aan doet om een wedstrijd te winnen, spreekt mensen aan.’’



Beide volksclubs lijken in de basis veel op elkaar, vindt Van As, al heeft NAC een grotere binding met de eigen regio. ,,Daarom zit er ook 19.000 man op de tribune. Dat is heel knap. Bij ADO mogen we daar best een beetje jaloers op zijn. Mensen in Breda, maar ook in Etten-Leur of Prinsenbeek zijn als vanzelfsprekend voor NAC. Wij moeten het nog voor elkaar zien te krijgen dat iemand uit Den Haag, Leidschendam of Voorburg automatisch naar ADO gaat.’’



Het is niet het enige verschil. Wat bedrijfsvoering en visie betreft liggen de twee clubs tegenwoordig mijlenver uit elkaar. Waar NAC een vreemdelingenlegioen is geworden dat leunt op uitzendkrachten van Manchester City, zoekt Van As het bij ADO vooral in Nederlanders die zich langer willen binden. ,,Met Ricardo Kishna hebben we dit seizoen één huurling. Voor de rest zijn alle spelers van ons. Dat NAC zes huurlingen heeft, betekent dat er een hele grote ommezwaai geweest. Toen ik daar nog werkte, moest je echt met een goed verhaal komen, wilde je één of twee spelers huren. Het zou best kunnen dat het financieel noodzakelijk is, maar het is niet hoe ik over voetbal denk. ADO zal nooit met zes huurlingen spelen.’’