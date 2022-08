Jens Toornstra vertrekt bij Feyenoord door voordeur: ‘Zo vaak afgeschreven, maar altijd stond hij er weer’

Teruglezen liveblog | PEC Zwolle boekt ook in Venlo ruime uitzege

PEC Zwolle kan vanmiddag in Venlo tegen VVV de derde overwinning op rij boeken. De ploeg van Dick Schreuder won eerder van de Graafschap (2-1) en Telstar (0-5). Hakon Gangstad en Gervane Kastaneer ontbreken vanwege blessures. Lees alles over de wedstrijd in ons liveblog.

21 augustus