Jetro Willems duikt op bij FC Groningen: clubloze linksback traint mee bij hekkensluiter

Ralf Seuntjens (33) kijkt weer naar de toekomst: ‘Die kleine wil mij graag nog zien voetballen, dus dat is het doel’

Ralf Seuntjens kreeg vrijdagavond een prachtig welkom in het Rat Verlegh Stadion van de supporters van zijn oude clubs NAC en De Graafschap, nadat twee weken geleden duidelijk werd dat de 33-jarige aanvaller uit Breda vrij is van lymfeklierkanker. Zijn zoontje Nolan (4) hoopt nu dat zijn vader ooit nog profvoetballer zal zijn, maar Seuntjens deed nog geen belofte. ,,Ik kan weer naar de toekomst kijken en ik ben er nog voor hem, dat is het belangrijkste.”